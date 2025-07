Avengers | Doomsday e Secret Wars Mister Fantastic sarà il nuovo leader del team nel futuro del MCU

Dopo Steve Rogers e in assenza di Tony Stark, i Marvel Studios puntano su Reed Richards di Pedro Pascal per guidare i nuovi Avengers nei prossimi film evento del MCU. Dopo anni di speculazioni sul futuro dei Vendicatori, una nuova figura sembra destinata a guidare la squadra più potente della Terra nella prossima fase del Marvel Cinematic Universe. A distanza di oltre sei anni da Avengers: Endgame, in cui Steve Rogers ha passato lo scudo a Sam Wilson, i Marvel Studios sembrano aver scelto un altro volto per raccogliere l'eredità del leggendario Captain America. Secondo quanto rivelato dal regista Matt Shakman, sarà infatti Reed Richards - alias Mister Fantastic - interpretato da Pedro Pascal, a diventare il nuovo leader del gruppo nei prossimi colossal Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

