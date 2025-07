Milan Games Week & Cartoomics 2025 | ecco le nuove aree ed i nuovi ospiti internazionali

Siamo quotidianamente immersi all'interno di un mondo in cui reale e virtuale sono interconnessi in un modo così viscerale da annullare la differenza tra online e offline. Due mondi che, muovendosi sempre più all'unisono, ci guidano verso un nuovo tipo di approccio, rivoluzionario, nei confronti di ogni aspetto della nostra vita, e che ha ispirato il tema di questa nuova edizione di Milan Games Week & Cartoomics: OnLife. L'arte e la cultura pop, infatti, sono costantemente stimolate da questo nuovo modo di vivere la realtà , che in MGWCMX 2025 sarà il filo conduttore attorno cui si intrecceranno tutti gli appuntamenti, gli ospiti e gli spettacoli che prenderanno vita all'interno delle aree, gli stand e i palchi allestiti durante la tre giorni dell'evento, dal 28 al 30 novembre.

Milan Games Week & Cartoomics 2025: è stata rinnovata la partnership con RadioMediaset - Milan Games Week & Cartoomics 2025 rinnova la proficua collaborazione con RadioMediaset in virtù della quale Digitalia ’08 includerà MGWCMX – il festival di riferimento per la cultura pop e geek in Italia – nel proprio portafoglio di offerta commerciale per affiancare, all’efficacia dei propri mezzi on-air e digital, anche un presidio on-field di grande valore.

Milan games week e cartoomics 2025: tutto sulle novità e gli ospiti internazionali - La Milan Games Week & Cartoomics 2025 rappresenta uno degli eventi più attesi nel panorama dell’intrattenimento digitale, dei fumetti e della cultura pop.

Milan Games Week, "OnLife" intrattenimento e cultura pop a Milano - Videogiochi, eSport, giochi da tavolo, fumetti, manga, cinema, musica, ospiti e artisti in Fiera Milano a Rho dal 28 al 30 novembre prossimi.

Dal 28 al 30 novembre Fiera Milano Rho ospita Milan Games Week & Cartoomics 2025, l'appuntamento che fonde videogiochi, eSport, fumetti, manga, giochi da tavolo, cinema e cosplay in un unico grande fe

