Milan-Napoli: la Serie A in chiaro per (quasi) tutti dopo 30 anni, ecco come vederla gratis su DAZN (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il match infrasettimanale tra le due squadre sarà trasmesso in chiaro dalla piattaforma di streaming, un evento che non si verificava dal 13 aprile 1996, quando si giocò Juventus-Sampdoria. DAZN, che anche quest'anno detiene i diritti televisivi della Serie A, ha annunciato che la partita Milan-Napoli, in programma per martedì 29 ottobre, sarà trasmessa in chiaro e gratuitamente per quasi tutti gli utenti registrati sulla piattaforma digitale. Questo evento fa parte del pacchetto Try and Buy, che offre cinque partite gratuite del campionato 2024/2025. Una storica prima per il calcio italiano La prima partita scelta da DAZN è il confronto tra le squadre allenate da Paulo Fonseca e Antonio Conte. Questa iniziativa rappresenta una prima assoluta nella storia della piattaforma e segna un ritorno del grande calcio in chiaro,

