Mercati | settimana debole in attesa nuovi dati e elezioni USA

I Mercati azionari hanno scambiato in questa settimana senza una direzione chiara, con la maggior parte di esse che comunque ha chiuso l'ottava in perdita. Gli investitori guardano soprattutto alle prossime decisioni delle banche centrali e alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti (con un testa a testa tra i due candidati Donald Trump e Kamala Harris), mentre entra nel vivo la stagione dei risultati trimestrali (che finora sono stati contrastanti sulle due sponde dell'oceano). Dal punto di vista macroeconomico, in questa settimana gli indici PMI dell'eurozona hanno segnalato una debolezza continua nell'attività economica, mentre in Germania l'indice IFO è salito per la prima volta da aprile. Le dichiarazioni dei funzionari della BCE sono state accomodanti, indicando che sono attesi ulteriori tagli dei tassi mentre i rischi per l'inflazione e la crescita cambiano.

