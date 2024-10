Gaeta.it - Luoghi misteriosi e leggendari da visitare per Halloween e oltre

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Con l'avvicinarsi di Halloween, cresce l'interesse per i luoghi ricchi di storia e mistero. Questa celebrazione, che affonda le radici nella tradizione celtica e si festeggia il 31 ottobre, offre l'opportunità di visitare mete incantevoli e inquietanti. Diverse agenzie e piattaforme online hanno suggerito destinazioni ideali per chi cerca esperienze avvolte in leggende, fantasmi e atmosfere gotiche. Dalla Transilvania a Londonderry, sono numerosi i luoghi che raccontano storie affascinanti e spaventose. Destinazioni gotiche in Europa La Transilvania, in Romania, è considerata una delle mete più iconiche per gli amanti del mistero, attirando visitatori grazie al legame con il mito di Dracula.