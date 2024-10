LIVE MotoGP, GP Thailandia 2024 in DIRETTA: Bezzecchi precede Martin e Bagnaia, poi Marc Marquez (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.14 Bezzecchi martella sul piede dell’1:30.731, ottimo passo per il romagnolo. Martin di nuovo record nel T2 per 13 millesimi, quindi perde 2 decimi nel T3 e chiude in 1:30.785. 06.12 Martin, dopo un giro in 1:30.881, fa segnare due parziali record, arriva con 120 millesimi di record nel T3, quindi chiude in 1:30.718 e non migliora per 226. 06.10 Bezzecchi fa segnare il record nel T3 ma rimane a 3 decimi dal suo miglior tempo. Bagnaia dopo un giro in 1:40.107 torna ai box. 06.08 I piloti sembrano più concentrati sulla vita delle gomme più che al tempo. Tutti procedono su parziali alti. 06.06 Bezzecchi, Martin e Bagnaia tornano in azione. Vediamo come proseguirà la sessione per i primi 3 della classe. 06.04 Anche Quartararo torna ai box, ora sta girando il solo Brad Binder che si porta in nona posizione a 655 millesimi da Bezzecchi. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Thailandia 2024 in DIRETTA: Bezzecchi precede Martin e Bagnaia, poi Marc Marquez Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.14martella sul piede dell’1:30.731, ottimo passo per il romagnolo.di nuovo record nel T2 per 13 millesimi, quindi perde 2 decimi nel T3 e chiude in 1:30.785. 06.12, dopo un giro in 1:30.881, fa segnare due parziali record, arriva con 120 millesimi di record nel T3, quindi chiude in 1:30.718 e non migliora per 226. 06.10fa segnare il record nel T3 ma rimane a 3 decimi dal suo miglior tempo.dopo un giro in 1:40.107 torna ai box. 06.08 I piloti sembrano più concentrati sulla vita delle gomme più che al tempo. Tutti procedono su parziali alti. 06.06tornano in azione. Vediamo come proseguirà la sessione per i primi 3 della classe. 06.04 Anche Quartararo torna ai box, ora sta girando il solo Brad Binder che si porta in nona posizione a 655 millesimi da

LIVE MotoGP - GP Thailandia 2024 in DIRETTA : al via le prove libere - Bagnaia lancia la sfida a Martin 05.45 SEMAFORO VERDE!!!! SCATTANO LE PROVE LIBERE DEL GP DI THAILANDIA!! 05.40 Buongiorno e benvenuti a Buriram! Sta per prendere il via il weekend della MotoGP!

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : Marquez vince il duello con Martin - Bagnaia a -20 5.46 Sei Ducati nelle prime sei posizioni. Un dominio totale. 5.45 Il sorpasso decisivo di Marquez su Martin.

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : Martin-Marquez per la vittoria - 3° Bagnaia -9 Farà un favore al connazionale o al futuro compagno di squadra? -9 Marquez si trova nel ruolo di arbitro del Mondiale. -10 Bagnaia alza bandiera bianca: 1?5 da Marquez. A questo punto deve pensare a limitare i danni. -11 Comunque Pecco, in caso di bagarre tra i due spagnoli, potrebbe ancora rientrare. Veramente è una gara aperta a vari scenari.

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : Marquez passa Bagnaia - Martin al comando -12 Per come si sta mettendo, Bagnaia deve di tifare Marquez per limitare i danni da Martin.