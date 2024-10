Lopinionista.it - Legge di bilancio, Cna Digitale: “Estensione della web tax forte penalizzazione per le Pmi”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) ROMA – L’universaleweb tax “penalizza soprattutto le piccole imprese che operano nel settore”. È quanto sottolinea il presidente di Cna, Nicola Ciulli, commentando, a margine di un eventoConfederazione, la novità contenuta nel Ddlche allarga l’applicazione a tutti gli operatori del digital. “La web tax – continua Ciulli – è stata introdotta per far pagare le imposte ai giganti del web sulle attività realizzate in Italia. Allargandola a tutte le imprese che operano nelsi rischia di pregiudicare le start-up e lo sviluppo del settore. Tassare i ricavi lordi e non gli utili avrà come effetto immediato un generalizzato aumento dei costi per coloro che acquistano i servizi digitali”. L'articolodi, Cna: “web taxper le Pmi” L'Opinionista.