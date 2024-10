Velvetmag.it - Lascia perdere le solite tende in casa, non si usano più: è questo il nuovo trend che sta spopolando, farai un figurone

Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Colorate o neutre, con disegni e di vari materiali: ledi, per arredamento e utilità, sono un must delle nostre case. Presenti ovunque nelle stanze della nostre case, in alcuni casi si sottovaluta il loro impatto sulla visione della camera. Eppure, non tutti sanno che ormai lestanno pian piano scomparendo dalle nostre abitazioni per dare spazio a forme nuove di design, più vistose ed utili. Addio allein, la nuovanza che staSono diversi i motivi che hanno contribuito alla diffusione delle nuove, rispetto alle tradizionali presenti nelle nostre case. Quelle moderne, ad esempio, sono più facili da “mantenere”: necessitano di meno attenzioni, sono più facili da pulire e da usare. Inoltre, si adattano perfettamente agli stili più voga del design contemporaneo, dal gusto moderno e proiettato nel futuro.