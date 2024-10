La leggenda di Sinwar (Di venerdì 25 ottobre 2024) Gli israeliani hanno mostrato il video della morte del capo di Hamas Yahya Sinwar, credendo di deprimere il morale dei palestinesi. Ma secondo me hanno ottenuto l’effetto di farne un eroe.Luisa CariniVia email Gentile lettrice, un giornalista americano, Douglas Murray, si è fatto ritrarre spavaldo e in perfetta tenuta da consumista sulla poltrona su cui si accasciò Sinwar poco prima di essere ucciso. Gli ha risposto su X lo scrittore americano-iraniano Shaykh Azhar Nasser: “Se tu lo avessi incontrato da vivo, ti saresti pisciato nei pantaloni”. Questo per dire che la figura del guerriero Sinwar è già avvolta da un’aura eroica e, anche senza l’errore comunicativo degli israeliani, Sinwar era destinato a divenire per sempre un eroe del pantheon palestinese. Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Gli israeliani hanno mostrato il video della morte del capo di Hamas Yahya, credendo di deprimere il morale dei palestinesi. Ma secondo me hanno ottenuto l’effetto di farne un eroe.Luisa CariniVia email Gentile lettrice, un giornalista americano, Douglas Murray, si è fatto ritrarre spavaldo e in perfetta tenuta da consumista sulla poltrona su cui si accasciòpoco prima di essere ucciso. Gli ha risposto su X lo scrittore americano-iraniano Shaykh Azhar Nasser: “Se tu lo avessi incontrato da vivo, ti saresti pisciato nei pantaloni”. Questo per dire che la figura del guerrieroè già avvolta da un’aura eroica e, anche senza l’errore comunicativo degli israeliani,era destinato a divenire per sempre un eroe del pantheon palestinese.

