Kid Yugi pubblica il video del singolo Donna

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Kidhato il nuovoclip, tratto dalla versione deluxe Tutti i nomi del Diavolo Kidhato il nuovoclip, tratto dalla versione deluxe Tutti i nomi del Diavolo in uscita il 1° novembre sulle piattaforme digitali (e in formato fisico).è una midtempo trap che chiude la “trilogia dell’amore dannato” iniziata coi brani Lilith ed Eva. Mette in evidenza i rapporti in chiaroscuro tra uomo e, giocando con immagini gotiche, dark e bibliche. “è uno dei pezzi a cui sono più legato, racconta di un’esperienza personale, autentica e vissuta in maniera intensa. Non vedevo l’ora che uscisse, spero che il pubblico l’apprezzerà ” – racconta Kida proposito delfa parte del nuovo progetto Tutti i Nomi del Diavolo, in uscita il 1° novembre sulle piattaforme digitali e in formato fisico.