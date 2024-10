Incidente sull’A4: due giovani feriti in uno scontro tra camion e auto vicino a Milano (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un pomeriggio di caos ha coinvolto l’autostrada A4, teatro di un grave Incidente stradale tra due camion e un’auto. Il sinistro è avvenuto tra le uscite di Sesto San Giovanni e la barriera di Milano, causando ferite a due giovani di 22 e 23 anni. Sul posto è rapidamente intervenuto il personale dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Monza, i quali si sono trovati costretti a utilizzare una cesoia per liberare le vittime intrappolate nel veicolo. Questo episodio ha contribuito a congestionare ulteriormente il traffico già pesante, in seguito a lavori in corso che avevano provocato 13 chilometri di coda sin dal mattino. I dettagli dell’Incidente e i soccorsi L’Incidente che ha colpito l’autostrada A4 è avvenuto nel pomeriggio, quando due mezzi pesanti e un’auto si sono scontrati. Gaeta.it - Incidente sull’A4: due giovani feriti in uno scontro tra camion e auto vicino a Milano Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un pomeriggio di caos ha coinvolto l’strada A4, teatro di un gravestradale tra duee un’. Il sinistro è avvenuto tra le uscite di Sesto San Giovanni e la barriera di, causando ferite a duedi 22 e 23 anni. Sul posto è rapidamente intervenuto il personale dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Monza, i quali si sono trovati costretti a utilizzare una cesoia per liberare le vittime intrappolate nel veicolo. Questo episodio ha contribuito a congestionare ulteriormente il traffico già pesante, in seguito a lavori in corso che avevano provocato 13 chilometri di coda sin dal mattino. I dettagli dell’e i soccorsi L’che ha colpito l’strada A4 è avvenuto nel pomeriggio, quando due mezzi pesanti e un’si sono scontrati.

