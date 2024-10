In Italia la mamma vale più del papà (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il tribunale civile di Roma valuta in maniera opposta, in base al sesso, il cambio di lavoro dei genitori. Penalizzato nella cura del figlio un alto funzionario di Stato. Laverita.info - In Italia la mamma vale più del papà Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il tribunale civile di Roma valuta in maniera opposta, in base al sesso, il cambio di lavoro dei genitori. Penalizzato nella cura del figlio un alto funzionario di Stato.

