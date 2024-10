Donnapop.it - Fedez e Chiara Ferragni vicini alla pace, poi la lite violenta: ecco il retroscena sui Ferragnez

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Cosa è successo, ancora, a? Ex marito ed ex moglie hanno avuto una: perché? Isembravanoa un accordo legale per la loro separazione, ma a quanto pare questo è saltato all’ultimo: nonostante ormai siano passati mesi dfine del matrimonio fra il rapper e l’influencer di Cremona, oggi i due sarebbero ben lontani dal ritrovare un equilibrio, sebbene da separati. A svelare le indiscrezioni è stato Fabrizio Corona al podcast Gurulandia; secondo l’ex Re dei Paparazzi,nell’ultimo periodo si erano riavvicinati, ma dopo il servizio di Striscia la Notizia, con la consegna del Papiro d’Oro all’influencer, le cose sarebbero completamente precipitate.