Cosa fare a Vicenza e provincia questo weekend, dal 25 al 27 ottobre (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un nuovo weekend ricchissimo di manifestazioni interessanti nel vicentino. Di seguito vediamo quali sono gli appuntamenti da non perdere durante il fine settimana dal 25 al 27 ottobre 2024. Tra le iniziative spiccano la Mostra dei Fiori in città, la Fiera di San Simeone a Marostica, il Bacala a Vicenzatoday.it - Cosa fare a Vicenza e provincia questo weekend, dal 25 al 27 ottobre Leggi tutta la notizia su Vicenzatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un nuovoricchissimo di manifestazioni interessanti nel vicentino. Di seguito vediamo quali sono gli appuntamenti da non perdere durante il fine settimana dal 25 al 272024. Tra le iniziative spiccano la Mostra dei Fiori in città, la Fiera di San Simeone a Marostica, il Bacala a

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un tripudio di feste e sagre tra grani antichi - olio e prodotti agricoli : cosa fare nel weekend - E’ un fine settimana pieno di sagre e manifestazioni in genere dedicati alla cucina e ai prodotti nostrani. Nell’entroterra, a Lucca Sicula, saranno 3 giorni dedicati all’olio e a tutto ciò che gli ruota intorno: non solo degustazioni e visite nei ... (Agrigentonotizie.it)

Cosa fare questo weekend a Firenze - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Di seguito la selezione degli eventi da non perdere in città e provincia per il weekend del 25-27 ottobre 2024. Mercatino vintage in Piazza dei Ciompi Sabato 26 e domenica ... (Firenzetoday.it)

Weekend 25-26-27 ottobre : cosa fare a Milano e in Lombardia - Ultima domenica d’ottobre, si torna all'ora solare. Ecco una guida per gli eventi del fine settimana tra festival, mostre, mercatini d’antiquariato e sagre dove polenta, zucca e castagna sono protagoniste (Ilgiorno.it)

Piazze del Gusto - Villaggio dello Sport - Ottobrata : cosa fare a Catania nel weekend - Il weekend è finalmente arrivato e con esso i tanti appuntamenti che come ogni settimana caratterizzano Catania e provincia. Grandi e piccini potranno cercare di cimentarsi in tutti gli sport andando a Piazza Università e partecipando al ... (Cataniatoday.it)