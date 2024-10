Chi ha vinto Global All Stars e cosa pensa RuPaul di Nehellenia (Di venerdì 25 ottobre 2024) La prima stagione di Global All Stars si è ufficialmente conclusa con la vittoria di Alyssa Edwards. In finale sono arrivate tutte le RuGirls insieme a Nehellenia, unica drag queen proveniente da un’edizione non condotta da RuPaul. Insomma, i favoritismi notati dai fan nel corso delle prime puntate sono stati confermati fino all’ultimo secondo. Ma poco importa, Emanuele Aruta, in arte Nehellenia, ha tenuto alta la bandiera del drag italiano e ha mostrato al mondo tutta la sua bravura e la sua versatilità. Il mondo ha bisogno di una quarta stagione di Drag Race Italia e spero che It’s Nehelly B!tch lo abbia fatto capire a RuPaul. Global All Stars, RuPaul fa favoritismi? La risposta di Kitty Scott-Claus https://t.co/lOMTX9Jr5T #GlobalAllStars — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 25, 2024 cosa pensa RuPaul di Nehellenia Nel corso della finale, RuPaul ha più volte parlato con Nehellenia. Biccy.it - Chi ha vinto Global All Stars e cosa pensa RuPaul di Nehellenia Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La prima stagione diAllsi è ufficialmente conclusa con la vittoria di Alyssa Edwards. In finale sono arrivate tutte le RuGirls insieme a, unica drag queen proveniente da un’edizione non condotta da. Insomma, i favoritismi notati dai fan nel corso delle prime puntate sono stati confermati fino all’ultimo secondo. Ma poco importa, Emanuele Aruta, in arte, ha tenuto alta la bandiera del drag italiano e ha mostrato al mondo tutta la sua bravura e la sua versatilità. Il mondo ha bisogno di una quarta stagione di Drag Race Italia e spero che It’s Nehelly B!tch lo abbia fatto capire aAllfa favoritismi? La risposta di Kitty Scott-Claus https://t.co/lOMTX9Jr5T #All— BICCY.IT (@BITCHYFit) October 25, 2024diNel corso della finale,ha più volte parlato con

