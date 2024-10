Lapresse.it - Caso Cecchettin, la sorella di Giulia: “Non sarò in aula, non me la sento”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) “Oggi e lunedì nonpresente in, non per disinteresse; ma per prendermi cura di me stessa”. Lo scrive in una storia su Instagram Elenadi, uccisa nel novembre 2023 dall’ex fidanzato Filippo Turetta, che oggi comparirà inper l’interrogatorio davanti alla Corte d’Assise di Venezia. Elena: “Sono più di 11 mesi che ho gli incubi” “Sono più di 11 mesi che continuo ad avere incubi, 11 mesi che il mio sonno è inesistente o irrequieto – prosegue Elena– La mia salute mentale e soprattutto quella fisica ne hanno risentito. Ho perso il conto delle visite mediche che ho dovuto fare nell’ultimo anno”. “Seguirò a distanza, anche tramite i miei legali, tuttavia non parteciperò. Sarebbe per me una fonte di stress enorme e dovrei rivivere nuovamente tutto quello che ho provato a novembre dell’anno scorso.