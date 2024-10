Caldara: «Ho avuto tanti infortuni ma ce l’ho fatta a riprendermi. E adesso aspetto Berardi da marcare…» (Di venerdì 25 ottobre 2024) Le parole di Mattia Caldara, difensore del Modena, sulla sua carriera costellata da numerosi gravi infortuni. Tutti i dettagli Mattia Caldara è rinato in Serie B, con il Modena. A La Gazzetta dello Sport ha raccontato il suo presente e un passato dove sembrava uno dei difensori più promettenti del calcio italiano, per poi essere Calcionews24.com - Caldara: «Ho avuto tanti infortuni ma ce l’ho fatta a riprendermi. E adesso aspetto Berardi da marcare…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Le parole di Mattia, difensore del Modena, sulla sua carriera costellata da numerosi gravi. Tutti i dettagli Mattiaè rinato in Serie B, con il Modena. A La Gazzetta dello Sport ha raccontato il suo presente e un passato dove sembrava uno dei difensori più promettenti del calcio italiano, per poi essere

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ex Milan - Mattia Caldara : a Modena sono rinato - vi spiego i tanti infortuni. Le parole - L’ex difensore del Milan Mattia Caldara è tornato a parlare del passato rossonero e di come sta andando oggi al Modena. Le parole Ex Milan, Mattia Caldara racconta i suoi infortuni e come sta oggi. Ecco le parole View this post ... (Dailymilan.it)