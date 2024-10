.com - Apple Intelligence non è poi così intelligente ed Apple lo sa

Leggi tutta la notizia su .com

(Di venerdì 25 ottobre 2024)non ècome si possa pensare e l’azienda di Cupertino ne è a conoscenza, ma Tim Cook non ne è preoccupato. Il ritardo dell’azienda ad adottare una novità tecnologica è noto e non preoccupa i vertici perché sanno di poter contare su una base solida di clienti che non corrono dietro le novità come nel ben più affollato e concorrenziale mondo Android. Recensione iPhone 16 Pro Max: caratteristiche, prestazioni e novitàdiha poco Mentre molte aziende tecnologiche hanno già investito in intelligenza artificiale (IA),ha mantenuto una strategia più cauta e ponderata. Il CEO Tim Cook ha recentemente discusso del ritardo dell’azienda, spiegando comeintende distinguersi puntando alla qualità più che alla velocità. Non è una novità per, si tratta di una “strategia” tipica dell’azienda di Cupertino.