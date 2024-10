Terzotemponapoli.com - Ange-Yoan Bonny nel Mirino del Napoli: Un Talento Emergente per il Futuro

(Di venerdì 25 ottobre 2024)è un giovane attaccante francese, classe 2003, attualmente in forza al Parma. La sua carriera calcistica ha preso slancio in questa stagione, dove ha dimostrato di avere un notevole potenziale. Grazie alla sua versatilità e capacità di segnare,è diventato un punto di riferimento nell’attacco del Parma, attirando l’attenzione di vari club di Serie A. Interesse delperNegli ultimi giorni, ilha iniziato a monitorare da vicino ildi. Secondo quanto riportato da Telecapri, il club partenopeo sta considerando il giovane attaccante come una possibile aggiunta al proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. Questo interesse rappresenta un passo significativo per il, sempre attento a scoprire e valorizzare giovani talenti.