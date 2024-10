Wta Guangzhou 2024: programma, orari e ordine di gioco venerdì 25 ottobre (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il programma con gli orari e l’ordine di gioco completo di venerdì 25 ottobre al torneo Wta di Guangzhou 2024. Si disputano i quarti di finale, con Lucia Bronzetti impegnata in un match complesso contro la beniamina di casa Xiyu Wang. Ma l’azzurra era sfavorita già nei due incontri precedenti, quindi chissà che non possa arrivare un’altra sorpresa. Di seguito ecco la programmazione con orari italiani (sei ore di fuso orario con la Cina). CENTER COURT Ore 7.00 – Siniakova-Pera A seguire – Sawangkaew-Danilovic A seguire – Bouzas Maneiro-Dolehide A seguire – Wang-Bronzetti Wta Guangzhou 2024: programma, orari e ordine di gioco venerdì 25 ottobre SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilcon glie l’dicompleto di25al torneo Wta di. Si disputano i quarti di finale, con Lucia Bronzetti impegnata in un match complesso contro la beniamina di casa Xiyu Wang. Ma l’azzurra era sfavorita già nei due incontri precedenti, quindi chissà che non possa arrivare un’altra sorpresa. Di seguito ecco lazione conitaliani (sei ore di fusoo con la Cina). CENTER COURT Ore 7.00 – Siniakova-Pera A seguire – Sawangkaew-Danilovic A seguire – Bouzas Maneiro-Dolehide A seguire – Wang-Bronzetti Wtadi25SportFace.

