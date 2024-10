Lanazione.it - Vincono la causa con Ryanair: volo cancellato, raggiunsero la meta in bus

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Pisa, 24 ottobre 2024 – Quelper Brindisi non partì mai. E la coppia dovette raggiungere Lecce, la lorofinale, in bus dalla Toscana. Adesso, in Appello, il tribunale ha confermato la sentenza che già aveva emesso il giudice di pace.dovrà risarcire i due con 1100 euro. La sentenza è del tribunale di Brindisi. A rendere nota la vicenda, l’associazione Codici. La coppia è stata assistita dall'avvocato Stefano Gallotta. Secondo quanto riferito dal legale " il giorno della partenza,haildi problemi tecnici. Recatisi allo sportello aeroportuale della compagnia, ai due passeggeri non è stata fornita alcuna possibilità di scelta tra la riprotezione sul primoutile successivo e il rimborso del prezzo del biglietto, è stata loro negata ogni assistenza e possibilità di riprotezione su voli successivi".