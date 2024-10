Ilgiorno.it - Via dei Salici. Niente docce né lavatrici

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Guasto identificato, adesso si potrà cominciare a lavorare per risolvere il problema e riportare a una temperatura accettabile gli appartamenti dello stabile Sap di via Puccini (nella foto) da qualche giorno al freddo. È finalmente in via di risoluzione, infatti, il problema che era stato segnalato da una decina di condòmini dell’edificio di via Puccini 6 e che non trovavano risposta alle loro richieste: a impedire l’accensione dell’impianto, infatti, era un guasto che i manutentori non avevano ancora identificato. Se da una parte un problema è dunque in via di risoluzione, dall’altra parte della città invece, in via dei13, alle case Sap di Aler Milano, per i condòmini degli ultimi piani dell’edificio da due settimane fare la doccia oppure far funzionare la lavatrice è diventata una missione impossibile a causa di un guasto al sistema che porta l’acqua nelle abitazioni.