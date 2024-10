Una 18enne che è già una veterana: l’Angelini Cesena si affida a Emma Conficoni (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre l’Elettromeccanica Angelini, in occasione della terza giornata del campionato di serie B1, sarà di scena a Jesi, fischio d’inizio alle ore 17.30. Le marchigiane, che l’anno scorso staccarono l’accesso ai play off frutto della seconda posizione conquistata davanti a Benazzi e Cesenatoday.it - Una 18enne che è già una veterana: l’Angelini Cesena si affida a Emma Conficoni Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre l’Elettromeccanica Angelini, in occasione della terza giornata del campionato di serie B1, sarà di scena a Jesi, fischio d’inizio alle ore 17.30. Le marchigiane, che l’anno scorso staccarono l’accesso ai play off frutto della seconda posizione conquistata davanti a Benazzi e

