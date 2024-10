Un uomo ruba denaro in sacrestia, il parroco pubblica video del furto: erano soldi per i bisognosi (Di giovedì 24 ottobre 2024) «La cosa che più mi dispiace è che il furto che abbiamo subito ha conseguenze sui bisogni di chi vive in condizioni di fragilità sociale ed economica. Vorrei che l’autore lo capisse e che possa redimersi». Dalla voce di don Ignazio Gadaleta, parroco della chiesa dedicata a San Michele arcangelo di Ruvo di Puglia (Bari), emerge il dispiacere per quanto avvenuto dieci giorni fa quando, una persona Feedpress.me - Un uomo ruba denaro in sacrestia, il parroco pubblica video del furto: erano soldi per i bisognosi Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 24 ottobre 2024) «La cosa che più mi dispiace è che ilche abbiamo subito ha conseguenze sui bisogni di chi vive in condizioni di fragilità sociale ed economica. Vorrei che l’autore lo capisse e che possa redimersi». Dalla voce di don Ignazio Gadaleta,della chiesa dedicata a San Michele arcangelo di Ruvo di Puglia (Bari), emerge il dispiacere per quanto avvenuto dieci giorni fa quando, una persona

