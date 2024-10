Travolti da un'auto mentre sono sul marciapiede: morti una mamma e due bambini (Di giovedì 24 ottobre 2024) Stavano passeggiando sul marciapiede, quando un suv li ha Travolti uccidendoli sul colpo. sono morti così a Esslingen, piccolo centro a pochi chilometri da Stoccarda, in Germania, tre cittadini palmesi.Secondo la stampa tedesca si tratta di Antonella Ribisi, 39 anni, e dei suoi figli, Gabriel Agrigentonotizie.it - Travolti da un'auto mentre sono sul marciapiede: morti una mamma e due bambini Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Stavano passeggiando sul, quando un suv li hauccidendoli sul colpo.così a Esslingen, piccolo centro a pochi chilometri da Stoccarda, in Germania, tre cittadini palmesi.Secondo la stampa tedesca si tratta di Antonella Ribisi, 39 anni, e dei suoi figli, Gabriel

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino si sono lasciati : “Non sono riusciti a superare una crisi che li ha travolti già dalla scorsa primavera” - “Non sente le parole della gente, è sordo, testardo maledettamente profondo, non ha ETA’“, aveva scritto il cantautore su Instagram quando la relazione era in corso a conferma di quando la differenza d’età, 60 lui e 35 lei, fosse ininfluente. Lo scrive il settimanale DiPiù TV. Cosa li ha portati alla separazione? Secondo quanto si legge sul giornale di gossip e tv: “Non sono riusciti a superare una crisi che li ha travolti già dalla scorsa primavera, e dopo avere provato a portare avanti, tra alti e bassi, la loro relazione, hanno deciso di comune accordo di dirsi addio”. (Ilfattoquotidiano.it)

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino si sono lasciati : “Non sono riusciti a superare la crisi che li ha travolti” - Tuttavia, fonti vicine alla coppia avevano rivelato che non si frequentavano più da tempo. Il cantante sta lavorando a nuove canzoni, a due anni di distanza dal suo ultimo album, cercando di non pensare alla delusione per la fine di una relazione in cui credeva molto. Attualmente, il cantante preferisce non commentare pubblicamente la rottura e, secondo Di Più Tv, è concentrato sui suoi figli Aurora, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, e sulla sua carriera musicale. (Isaechia.it)