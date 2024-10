Tagli all’assistenza per studenti con disabilità, l’allarme di un istituto comprensivo di Pisa (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il drammatico quadro dell'assistenza agli studenti con disabilità all'IIS Galilei Pacinotti di Pisa emerge con forza da una mozione approvata all'unanimità dal collegio docenti. L'articolo Tagli all’assistenza per studenti con disabilità, l’allarme di un istituto comprensivo di Pisa . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il drammatico quadro dell'assistenza agliconall'IIS Galilei Pacinotti diemerge con forza da una mozione approvata all'unanimità dal collegio docenti. L'articolopercondi undi

"Dopo la scuola" a Palermo - studenti con disabilità raccontano il proprio successo lavorativo - 00 presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Francesco Ferrara" (via Sgarlata 11) l'incontro "Scuola, cultura, inclusione: la vita dopo la scuola". 00 alle 13. Si terrà sabato 26 ottobre a Palermo dalle ore 9.

Fiera Didacta a Bari - prove equipollenti nella scuola secondaria : un diritto per gli studenti con disabilità. Vincenzo Gallo, formatore di Orizzonte Scuola, ha discusso l'importanza delle prove equipollenti nella scuola secondaria di secondo grado, focalizzandosi in particolare sugli studenti con disabilità.

Bando ADSU L'aquila : assegni da 10.000 euro per studenti universitari con disabilità gravissima - Secondo l'assessore regionale al Sociale e all'Istruzione, Roberto Santangelo, "la misura stanziata dal Governo nazionale è un grande segnale di attenzione sulle tematiche della disabilità e della inclusione sociale". Il commissario Paolo Costanzi e il direttore generale Michele Suriani hanno espresso entusiasti commenti sull'importanza di questa iniziativa nella lotta per l'inclusione sociale.