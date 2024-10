Sono Giorgia, la migliore nemica di Meloni (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dagli elettori ha avuto un consenso ampio come Berlusconi al tempo che fu, addirittura cresciuto dopo due anni di governo. Non ha avuto bisogno di tracannare moijto, come quel suo vice, e chiedere i pieni poteri. Dispone del potere che la Costituzione attribuisce al presidente del Consiglio, e lo esercita alla sua maniera. L’evanescenza delle opposizioni, la loro incapacità di mordere l’agenda del quotidiano come pure la loro noiosa sfrontatezza nel difendere quello che di indifendibile c’è nella magistratura: tutto questo dovrebbe concedere a ”Giorgia“ una serenità olimpica. Invece, no. Entra a palazzo Chigi come Winston Churchill entrava nella War room. Come il colonnello Drogo di Buzzati, si consuma nell’attesa dei Tartari ma non vede i Tartari nel frattempo cresciuti in casa. Ildifforme.it - Sono Giorgia, la migliore nemica di Meloni Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dagli elettori ha avuto un consenso ampio come Berlusconi al tempo che fu, addirittura cresciuto dopo due anni di governo. Non ha avuto bisogno di tracannare moijto, come quel suo vice, e chiedere i pieni poteri. Dispone del potere che la Costituzione attribuisce al presidente del Consiglio, e lo esercita alla sua maniera. L’evanescenza delle opposizioni, la loro incapacità di mordere l’agenda del quotidiano come pure la loro noiosa sfrontatezza nel difendere quello che di indifendibile c’è nella magistratura: tutto questo dovrebbe concedere a ”“ una serenità olimpica. Invece, no. Entra a palazzo Chigi come Winston Churchill entrava nella War room. Come il colonnello Drogo di Buzzati, si consuma nell’attesa dei Tartari ma non vede i Tartari nel frattempo cresciuti in casa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

“Roma Film Corto” è uno dei festival del cortometraggio più apprezzati in Italia - che ha avuto tra i suoi protagonisti del passato personalità di spicco come Ettore Scola - Giuliano Montaldo - Leo Gullotta e Margherita Buy - Soddisfazione è stata espressa da Roberto Petrocchi, Presidente del Roma Film Corto In occasione della Festa del Cinema di Roma, presso lo spazio “Lazio Terra di Cinema” allestito dalla Regione Lazio, è stata presentata la XVI edizione del “Roma Film Corto”, in occasione di un evento moderato . (Ilgiornaleditalia.it)

Gillian Anderson ha avuto una relazione di amore e odio con "X-Files" - la serie tv che l'ha resa una star. E ora spiega perché e come l'ha superata - . Mi immaginavo a fare tutto questo. Tanto che per molte persone il suo volto ha un nome ben preciso: Dana Scully, la partner dell’agente dell’Fbi Fox Mulder (David Duchovny). Un successo che ha travolto l’allora 25enne, rivoluzionandone la vita e la carriera. L’attrice anglo americana, nata a Chicago ma cresciuta a Londra, deve tutto alla serie fantascientifica di Chris Carter, andata in onda dal 1993 al 2002. (Amica.it)

Carmen e Enzo Paolo hanno avuto rapporti intimi al GF : quando è successo e come - Alfonso, infatti, ad un certo punto ha chiesto alla ballerina da quanto tempo non avesse rapporti con intimi con suo marito. Potrebbe interessarti: Ecco come vedere la replica della scorsa puntata del GF . In un primo momento non voleva rispondere, ma poi ha deciso di raccontare la verità . Il tutto è avvenuto di notte, sotto le coperte, all’interno della stanza che hanno condiviso per questi giorni. (Tutto.tv)