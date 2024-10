Probabili formazioni Fiorentina-Roma nona giornata Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ledi, match valevole per ladel campionato di. La compagine viola, archiviato l’impegno di Europa League contro il San Gallo, torna in campo tra le mura amiche del Franchi per andare a caccia dei tre punti. La squadra giallorossa è reduce dalla sfida di Europa League contro la Dinamo Kiev e vuole centrare il successo anche in campionato. La partita andrà in scena alle ore 20:45 di domenica 27 ottobre e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Ecco, di seguito, le possibili scelte dei due allenatori Raffaele Palladino e Ivan Juric.– Palladino deve fare i conti con gli infortuni di Kean e Gudmundsson, così potrebbe affidarsi a Kouamé e Beltran insieme a Colpani per completare l’attacco.