NBA 2024/2025: Lillard guida i Bucks al successo sui 76ers privi di Embiid e George, Durant rovina la festa ai Clippers (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo l’antipasto delle vittorie di Boston Celtics e Los Angeles Lakers nell’Opening Night 2024/2025, la regular season nella notte italiana ha avuto inizio per altre venti franchigie. Qualche risultato che ha confermato i pronostici della vigilia, altri invece un po’ a sorpresa. A Est il big match tra Philadelphia 76ers e Milwaukee Bucks alla fine non è stato tale, con i padroni di casa che hanno dovuto rinunciare sia a Joel Embiid che a Paul George. I 25 punti di Tyrese Maxey non sono bastati, con Milwaukee che si è imposta per 109-124 guiata dai 30 di Lillard e dai 25 di Antetokounmpo. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo l’antipasto delle vittorie di Boston Celtics e Los Angeles Lakers nell’Opening Night, la regular season nella notte italiana ha avuto inizio per altre venti franchigie. Qualche risultato che ha confermato i pronostici della vigilia, altri invece un po’ a sorpresa. A Est il big match tra Philadelphiae Milwaukeealla fine non è stato tale, con i padroni di casa che hanno dovuto rinunciare sia a Joelche a Paul. I 25 punti di Tyrese Maxey non sono bastati, con Milwaukee che si è imposta per 109-124 guiata dai 30 die dai 25 di Antetokounmpo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

NBA 2024/2025 : calendario - risultati e classifiche aggiornate delle due Conference - Pronti per vivere un’altra stagione piena di emozioni? Di seguito risultati e classifiche aggiornate ogni mattina. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DELLE DUE CONFERENCE -EASTERN CONFERENCE Boston Celtics 1-0 Orlando Magic 1-0 Indiana Pacers 1-0 Cleveland Cavaliers 1-0 Milwaukee Bucks 1-0 Atlanta Hawks 1-0 Charlotte Hornets 1-0 Brooklyn Nets 0-1 Detroit Pistons 0-1 Philadelphia 76ers 0-1 Miami Heat 0-1 New York Knicks 0-1 Toronto Raptors 0-1 Chicago Bulls 0-1 Washington Wizards 0-0 -WESTERN CONFERENCE Phoenix Suns 1-0 Memphis Grizzlies 1-0 Golden State Warriors 1-0 Los Angeles Lakers 1-0 New Orleans Pelicans 1-0 Utah Jazz 0-1 Los Angeles Clippers 0-1 Minnesota Timberwolves 0-1 Portland Trail Blazers 0-1 Houston Rockets 0-1 Dallas Mavericks 0-0 Denver Nuggets 0-0 Oklahoma City Thunder 0-0 Sacramento Kings 0-0 San Antonio Spurs 0-0 RISULTATI Notte tra martedì 22 e mercoledì 23 ottobre Boston Celtics – New York Knicks 132-109 Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves 110-103 Notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre Detroit Pistons – Indiana Pacers 109-115 Toronto Raptors – Cleveland Cavaliers 106-136 Philadelphia 76ers – Milwaukee Bucks 109-124 Miami Heat – Orlando Magic 97-116 Atlanta Hawks – Brooklyn Nets 120-116 New Orleans Pelicans – Chicago Bulls 123-111 Houston Rockets – Charlotte Hornets 105-110 Utah Jazz – Memphis Grizzlies 124-126 Portland Trail Blazers – Golden State Warriors 104-139 Los Angeles Clippers – Phoenix Suns 113-116 The post NBA 2024/2025: calendario, risultati e classifiche aggiornate delle due Conference appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Twente-Lazio : programma e teleronisti Sky Europa League 2024/2025 - Grande partenza in Europa per i biancocelesti, a punteggio pieno e reduci però dal ko contro la Juve in campionato: serve un altro successo in casa dei pericolosi olandesi, sarebbe davvero un colpaccio per il cammino europei dei ragazzi di Baroni. Il programma e i telecronisti su Sky di Twente-Lazio, match valido per la terza giornata dell’Europa League 2024/2025. (Sportface.it)

Per la Rai nessun incremento di spesa nel 2025, e tagli negli anni successivi - La Rai non dovrà effettuare nessun incremento di spesa nel 2025, un taglio di almeno il 2% rispetto alla media del 2021-2022-2023 nel 2026 che raddoppia al 4% nel 2027. E' quanto si legge nel testo ... (rainews.it)

Teatro Alfieri. Guzzanti apre la stagione - Il Comune di Castelnuovo Berardenga e la Fondazione Toscana Spettacolo presentano la stagione teatrale 2024/2025 al Teatro Alfieri, con spettacoli di alta qualità e artisti di rilievo nazionale. Abbon ... (msn.com)

Bonus edilizi 2024 verso la scadenza: ecco quali sono attivi e che rischiano di non essere rinnovati nel 2025 - Dall’Ecobonus al Sismabonus fino alle agevolazioni per i giovani: ecco quali contributi si possono ancora richiedere entro il 31 dicembre e quali potrebbero scomparire nel 2025 ... (msn.com)