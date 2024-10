Napoli-Lecce, Conte: “Chi ha vinto sa come tornare a vincere. Rinnovo Kvaratskhelia? Spero si sistemi” (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Turnover? Non mi piace parlare di questo discorso perché sono tutti titolari. Le scelte le faccio in base a ciò che vedo. Se c’è qualche problema cambierò. Proverò a mettere la migliore formazione da mandare in campo. C’è una partita da disputare e bisogna cercare di continuare a fare risultato. Poi è inevitabile che farò delle scelte. Ho ancora domani per scegliere”. A dirlo è Antonio Conte nella conferenza stampa di presentazione di Napoli-Lecce, match in programma sabato al Maradona. “L’approccio che mi aspetto? Mi auguro che ci sia un approccio diverso rispetto a quello di Empoli che non mi è piaciuto. Non è stato voluto da me o dai ragazzi. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Turnover? Non mi piace parlare di questo discorso perché sono tutti titolari. Le scelte le faccio in base a ciò che vedo. Se c’è qualche problema cambierò. Proverò a mettere la migliore formazione da mandare in campo. C’è una partita da disputare e bisogna cercare di continuare a fare risultato. Poi è inevitabile che farò delle scelte. Ho ancora domani per scegliere”. A dirlo è Antonionella conferenza stampa di presentazione di, match in programma sabato al Maradona. “L’approccio che mi aspetto? Mi auguro che ci sia un approccio diverso rispetto a quello di Empoli che non mi è piaciuto. Non è stato voluto da me o dai ragazzi.

