Quotidiano.net - Morto Etile Carpené, il padre del Prosecco. La sua storia

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Venezia, 24 ottobre 2024 – Addio a, ’’ del celebreMalvolti. La famiglia e i dipendenti dell’omonima azienda hanno diffuso la notizia della morte, avvenuta il ieri a Conegliano, all'età di 80 anni.Carpenè ha dedicato la sua vita alla ricerca e alla cultura enologica, ispirando generazioni di studenti e professionisti con la sua passione e il suo impegno nel promuovere il rispetto per il territorio. Si era diplomato al Liceo Scientifico di Rosenberg in Svizzera per poi frequentare un corso di specializzazione in Enologia all'Università? di Talence a Bordeaux. Proseguì il suo percorso accademico iscrivendosi all’Università di Ferrara dove ottenne la Laurea in Chimica Pura. Dopo il percorso di studi iniziò l'attività nell'impresa di famiglia divenendone in seguito Amministratore delegato e Presidente.