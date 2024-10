Mistermovie.it - Mister Movie | La data di uscita della serie Marvel Spider-Man è stata posticipata al 2025

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: La nuovaanimata “Your Friendly Neighborhood-Man” deiStudios ha subito un rinvio, posticipando la suaprevista per il 2024 al. Questo show promette di portare in vita le avventure classiche di Peter Parker e alcuni dei suoi cattivi più celebri, ma i problemi di produzione hanno portato a questa decisione. Ritardo nellaanimata di-Man: Your Friendly Neighborhood-Man Secondo un post di The Cosmic Circus su X (ex Twitter), la, inizialmente programmata per debuttare il 2 novembre 2024 su Disney+, non rispetterà laprevista. Attualmente, non ècomunicata una nuovaufficiale per il lancio. La, al momento, non ha rilasciato alcun materiale promozionale, lasciando i fan in attesa di ulteriori informazioni.