Melegnano, giovane di 22 anni accoltellato in stazione (Di giovedì 24 ottobre 2024) Melegnano (Milano), 24 ottobre 2024 – Ennesimo fatto di sangue nell’hinterland sud di Milano. Un giovane di 22 anni è stato gravemente ferito da diversi fendenti sferrati con un coltello in piazza XXV Aprile, il piazzale della stazione ferroviaria, a Melegnano. lI ragazzo è stato raggiunto dalle coltellate alla schiena e al torace. Le sue condizioni sono estremamente critiche e, dalle prime informazioni, è in pericolo di vita. L’allarme è scattato una decina di minuti prima delle 17. Sul posto sono accorse ambulanze, l’automedica, le pattuglie dei carabinieri e la Polizia ferroviaria quest’ultima per competenza in quanto il fatto di sangue è avvenuto nello scalo ferroviario. Il ragazzo, dopo le prime cure messe in atto dai soccorritori, è stato condotto in codice rosso, quello della massima gravità, all’ospedale Humanitas di Rozzano. Ilgiorno.it - Melegnano, giovane di 22 anni accoltellato in stazione Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)(Milano), 24 ottobre 2024 – Ennesimo fatto di sangue nell’hinterland sud di Milano. Undi 22è stato gravemente ferito da diversi fendenti sferrati con un coltello in piazza XXV Aprile, il piazzale dellaferroviaria, a. lI ragazzo è stato raggiunto dalle coltellate alla schiena e al torace. Le sue condizioni sono estremamente critiche e, dalle prime informazioni, è in pericolo di vita. L’allarme è scattato una decina di minuti prima delle 17. Sul posto sono accorse ambulanze, l’automedica, le pattuglie dei carabinieri e la Polizia ferroviaria quest’ultima per competenza in quanto il fatto di sangue è avvenuto nello scalo ferroviario. Il ragazzo, dopo le prime cure messe in atto dai soccorritori, è stato condotto in codice rosso, quello della massima gravità, all’ospedale Humanitas di Rozzano.

