Maltempo: nuova allerta arancione per venerdì 25 ottobre (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo i rovesci sparsi di oggi, dalle prime ore di domani, venerdì 25 ottobre, sono attese nuove precipitazioni, più intense e persistenti sul crinale appenninico centro-occidentale. L’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile ha emesso una nuova allerta Parmatoday.it - Maltempo: nuova allerta arancione per venerdì 25 ottobre Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo i rovesci sparsi di oggi, dalle prime ore di domani,25, sono attese nuove precipitazioni, più intense e persistenti sul crinale appenninico centro-occidentale. L’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile ha emesso una

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Allerta maltempo per giovedì 24 ottobre : le regioni interessate - arriva vortice ciclonico - Il bollettino della Protezione Civile segnala inoltre allerta gialla per temporali e rischio idraulico in diverse altre regioni del Centro e del Nord Italia, tra cui Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise e Piemonte. Questa situazione di instabilità è il risultato di due diverse perturbazioni. Le scuole in alcune zone della Toscana rimarranno chiuse per precauzione. (Thesocialpost.it)

Maltempo - allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 24 ottobre : le regioni a rischio - Continua a leggere . Per la giornata di domani, 24 ottobre, la Protezione civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando allerta meteo allerta arancione su Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, gialla su diverse altre regioni. Attese piogge e temporali. Non si escludono fenomeni localmente intensi. (Fanpage.it)

Maltempo - scuole chiuse domani 24 ottobre : l’elenco dei comuni interessati - Per questo, i sindaci di alcuni comuni stanno disponendo la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per precauzione. Molte scuole saranno chiuse per maltempo. Le piogge colpiranno soprattutto il Nord e il Centro Italia. . (Continua…) Leggi anche: Fuggono dal ristorante senza pagare, poi accade l’impensabile Leggi anche: Drammatico incidente a Grosseto, il bilancio è tragico: 4 morti e 6 feriti Scuole chiuse domani per maltempo Domani, giovedì 24 ottobre 2024, sarà un’altra giornata di maltempo in Italia. (Tvzap.it)