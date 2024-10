Maltempo in arrivo, allerta in quattro regioni. Le previsioni: cosa accadrà (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ancora piogge e temporali intensi soprattutto su Liguria, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana: nuova allerta meteo della Protezione Civile Ilgiornale.it - Maltempo in arrivo, allerta in quattro regioni. Le previsioni: cosa accadrà Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ancora piogge e temporali intensi soprattutto su Liguria, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana: nuovameteo della Protezione Civile

Maltempo - allerta meteo arancione in Toscana domani : scuole chiuse a Livorno e Grosseto - Codice giallo per il resto della regione. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha confermato il codice arancione, valido fino alla mezzanotte di domani, venerdì 25 ottobre, sulle zone occidentali della regione con estensione al Valdarno inferiore, e alle aree di Serchio e Bisenzio e Ombrone pistoiese. (Tg24.sky.it)

Maltempo in Emilia-Romagna - l’allerta resta alta : tracima torrente Quaderna - Anche a Medicina alcune famiglie sono fuori casa. Nella prima mattinata del 24 ottobre è tracimato il torrente Quaderna, nel comune di Medicina, nel punto in cui aveva già rotto l’argine in precedenza e su cui erano in corso i lavori di ripristino da parte della Regione. Liguria Situazione a rischio anche in Liguria dove Arpal ha lanciato l’allerta gialla temporali sul centro levante (Zone BCE) da mezzanotte, per poi diventare arancione per temporali (il massimo grado) dalle 8 alle 21 di domani venerdì 25 ottobre sui bacini piccoli e medi di C; gialla idro per i bacini grandi del levante (Zona C) sempre dalle 8 alle 21 di domani. (Thesocialpost.it)

Maltempo - allerta meteo e scuole chiuse in Toscana e Liguria domani 25 ottobre : i comuni a rischio - Dove resteranno chiuse le scuole per maltempo domani giovedì 25 ottobre? Ecco l’elenco in aggiornamento dei comuni che hanno deciso di sospendere le lezioni negli istituti per l’allerta meteo in Liguria e in Toscana. Allerta arancione su 4 tre regioni, gialla su altre 6.Continua a leggere . (Fanpage.it)