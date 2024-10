Maica Benedicto ha lasciato la casa del Grande Fratello: c’è chi spera che Shaila e Lorenzo restino in Spagna (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si è interrotta l'esperienza di Maica Benedicto nel Grande Fratello. La concorrente è tornata in Spagna dove proseguirà il suo percorso al Gran Hermano. Fanpage.it - Maica Benedicto ha lasciato la casa del Grande Fratello: c’è chi spera che Shaila e Lorenzo restino in Spagna Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si è interrotta l'esperienza dinel. La concorrente è tornata indove proseguirà il suo percorso al Gran Hermano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perché Maica Benedicto ha lasciato il Grande Fratello : i concorrenti ipotizzano scenari drammatici e fantasiosi – VIDEO - . Cosa ha spinto Maica a lasciare? Scopri i dettagli e le reazioni dei gieffini. La spagnola Maica Benedicto ha abbandonato la casa del Grande Fratello in piena notte. I concorrenti sono rimasti spiazzati e hanno iniziato a formulare le ipotesi più disparate. rticolo Perché Maica Benedicto ha lasciato. (Blogtivvu.com)

Maica Benedicto abbandona il Grande Fratello : misteriosa uscita notturna - Forse la chiamavano spesso per tranquillizzarla dato che non parlava italiano”. Enzo Paolo Turchi, invece, ha ipotizzato che la gieffina abbia lasciato la casa per problemi familiari, notando come Maica fosse andata in confessionale più volte nel corso della giornata: “Oggi c’è andata venti volte anche di sua spontanea volontà”. (Thesocialpost.it)

Maica Benedicto lascia il Grande Fratello dopo due giorni - La concorrente spagnola ha lasciato il reality italiano dopo un breve soggiorno Leggi tutto Il ritorno di Maica Benedicto: un’esperienza lampo al Grande Fratello su Donne Magazine. . (Donnemagazine.it)