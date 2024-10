Ilrestodelcarlino.it - L’Atletico c’è

(Di giovedì 24 ottobre 2024) atletico ascoli 1 roma city 0 ATLETICO (3-5-2): Pompei; Mazzarani, D’Alessandro (46’st Dondoni), Nonni; Camilloni (41’st Ceccarelli), Severini, Vechiarello (46’st Baraboglia), Olivieri, Antoniazzi; Maio (17’st Traini), Minicucci (39’st Scimia). A disp.: Galbiati, Mengani, Clerici, Gerlero. All.: Simone Seccardini ROMA CITY (4-4-2): Matei; Fradella (23’st Fontana), Scognamiglio, Trasciani, Calisto; Cavacchioli, Gelonese, Battistoni (32’pt Bonello), Barberini (43’st Marchi); Camilli, Teraschi (32’pt Pellegrini, al 39’st Pietrini). A disp.: Pappalardo, Alari, Sablone, Di Fabio. All.: Agenore Maurizi. Arbitro: Mozzillo di Reggio Emilia Reti: 15’st Minicucci su rigore Note. Spettatori 200 circa. Ammoniti: Nonni, Antoniazzi, Pompei, Battistoni, Calisto, Scognamiglio, Fradella, Mister Seccardini per proteste.