Ilfattoquotidiano.it - “La mamma di Fedez tremava all’idea che lo rappresentassero certi…”: la testimonianza di un promoter di eventi a Striscia La Notizia

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Continua il periodo difficile per. L’inchiesta di “la” sui possibili legami tra ultrà delle curve milanesi, ‘ndrangheta e organizzatori di concerti di rapper, tra cui il cantante di Rozzano, continua e tira in ballo Annamaria Berrinzaghi.di Federico Lucia, vero nome dell’ex marito di Chiara Ferragni, responsabile della della società del figlio e di fatto sua manager. Il tg satirico nella puntata in onda il 23 ottobre ha trasmesso un nuovo servizio realizzato dall’inviato Pinuccio che ha raccolto ladi undi: “Sono capitato in trattativa con lamentre Fede aveva già un accordo con questi. Si è trovata in difficoltà seria, era preoccupatissima.che iniziassero a rappresentarlo certi A momenti piangeva, non era messa bene per niente, molto preoccupata”.