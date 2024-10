“I compiti a casa? Non costringiamo i bambini a farli, sono troppo stressanti. E se qualcuno li colpisce, devono restituire il colpo”: madre sommersa dalle critiche per come educa i figli (Di giovedì 24 ottobre 2024) Insegnare ai figli che non c’è bisogno di fare i compiti se sono troppo stressati o se non ne hanno voglia e dire loro di non limitarsi a un’oretta di televisione, perché è giusto che facciano “quello che vogliono”. sono questi i dettami di una giovane mamma che ha fatto molto parlare di sé, specialmente su TikTok, per l’educazione che dà ai suoi figli. “Ecco le cose che facciamo, in quanto genitori, con cui molti non sono d’accordo”, è la premessa di Danielle Gallacher a corredo di alcune foto pubblicate sulla piattaforma cinese. “I compiti a casa? Non li costringiamo a farli chi ha bisogno di tutto quello stress?”, racconta la mamma di Caiden, 9 anni, e Oliver, di 5. Il tempo dei bimbi è prezioso ed è giusto, per Danielle, che lo spendano anche giocando e divertendosi con i loro amichetti, in strada, dai sei anni in poi. Ilfattoquotidiano.it - “I compiti a casa? Non costringiamo i bambini a farli, sono troppo stressanti. E se qualcuno li colpisce, devono restituire il colpo”: madre sommersa dalle critiche per come educa i figli Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Insegnare aiche non c’è bisogno di fare isestressati o se non ne hanno voglia e dire loro di non limitarsi a un’oretta di televisione, perché è giusto che facciano “quello che vogliono”.questi i dettami di una giovane mamma che ha fatto molto parlare di sé, specialmente su TikTok, per l’zione che dà ai suoi. “Ecco le cose che facciamo, in quanto genitori, con cui molti nond’accordo”, è la premessa di Danielle Gallacher a corredo di alcune foto pubblicate sulla piattaforma cinese. “I? Non lichi ha bisogno di tutto quello stress?”, racconta la mamma di Caiden, 9 anni, e Oliver, di 5. Il tempo dei bimbi è prezioso ed è giusto, per Danielle, che lo spendano anche giocando e divertendosi con i loro amichetti, in strada, dai sei anni in poi.

