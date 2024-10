Hainan Airlines lancia un nuovo volo diretto da Chengdu a Vienna per dicembre 2024 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Hainan Airlines, compagnia aerea cinese, espande la sua rete di collegamenti aerei verso l’Europa lanciando una nuova rotta diretta da Chengdu a Vienna. A partire dal 1° dicembre 2024, i passeggeri potranno godere di questa opportunità unica, con il volo che verrà operato con frequenza trisettimanale. Questo sviluppo rappresenta un importante passo avanti per la compagnia, che mira ad aumentare la connettività tra la Cina e l’Austria. Dettagli della nuova rotta Chengdu-Vienna Il volo Chengdu-Vienna di Hainan Airlines sarà il primo collegamento diretto tra la capitale austriaca e Chengdu, una delle principali città della Cina, situata nel Sichuan. I voli sono previsti per il mercoledì, venerdì e domenica, e saranno realizzati utilizzando aeromobili Airbus A330-300, noti per il loro comfort e capacità. Gaeta.it - Hainan Airlines lancia un nuovo volo diretto da Chengdu a Vienna per dicembre 2024 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, compagnia aerea cinese, espande la sua rete di collegamenti aerei verso l’Europando una nuova rotta diretta da. A partire dal 1°, i passeggeri potranno godere di questa opportunità unica, con ilche verrà operato con frequenza trisettimanale. Questo sviluppo rappresenta un importante passo avanti per la compagnia, che mira ad aumentare la connettività tra la Cina e l’Austria. Dettagli della nuova rottaIldisarà il primo collegamentotra la capitale austriaca e, una delle principali città della Cina, situata nel Sichuan. I voli sono previsti per il mercoledì, venerdì e domenica, e saranno realizzati utilizzando aeromobili Airbus A330-300, noti per il loro comfort e capacità.

