Gaza, 18 morti per le bombe su una scuola-rifugio per gli sfollati. Putin: il Medio Oriente sull'orlo di una guerra totale (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sono almeno 18 le vittime e 42 i feriti di un bombardamento israeliano su una scuola che accoglieva centinaia di sfollati nella Striscia di Gaza. L'attacco sulla scuola Al Suhada di Nuseirat, nel centro della Striscia, è avvenuto poco dopo mezzogiorno. Fra i morti ci sono almeno 6 minori fra i quali anche un bambino di 11 mesi, secondo quanto riferiscono i media palestinesi.

