Eva Mendes: «Non sono mai stata innamorata della recitazione. Solo con Ryan Gosling mi sono piaciuta»

In un'intervista al Sunday Times l'attrice spiega perché ha smesso di recitare e perché, semmai tornasse, lo farebbe Solo al fianco del marito

La storia di uno studente hikikomori : “Ho abbandonato la scuola nei primi mesi delle superiori e l’ho ripresa solo 4 anni dopo. Ecco come ne sono uscito” - . Daniele, oggi 23enne, ricorda con chiarezza il momento in cui la sua vita ha preso una svolta inaspettata. Ecco come ne sono uscito” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. L'articolo La storia di uno studente hikikomori: “Ho abbandonato la scuola nei primi mesi delle superiori e l’ho ripresa solo 4 anni dopo. (Orizzontescuola.it)

Arriva It-Wallet (ma solo per 50mila persone) : che cosa è e quali sono le prossime fasi - Il via per 50mila persone Il 15 luglio i selezionati erano appena un migliaio. Per accedere al servizio, per ora, è necessario entrare all’interno dell’applicazione IO, lo strumento ideato per integrare tutti i servizi pubblici. . Le fasi fino all’apertura per tutti saranno spedite: il 6 novembre l’invito sarà esteso a 250mila persone; per il 20 novembre si punta ad arrivare al milione di cittadini; infine il 4 dicembre si prevede il via libero al servizio per tutta la cittadinanza. (Open.online)

Insulti e minacce - storie quotidiane in classe - il sindacalista : “Ci sono docenti che vengono da noi disperati con la paura di tornare a scuola. Oggi i genitori vogliono solo comandare” - . L'articolo Insulti e minacce, storie quotidiane in classe, il sindacalista: “Ci sono docenti che vengono da noi disperati con la paura di tornare a scuola. Oggi i genitori vogliono solo comandare” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. La scuola vive un momento di profonda crisi, non solo dal punto di vista strutturale, ma anche, e soprattutto, in termini di sicurezza e rispetto per il personale docente. (Orizzontescuola.it)