Ciclismo, il ranking finale Uci: domina Pogacar (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ottobre 2024 – Un dominio netto e perentorio che divide tutti, tra appassionati e addetti ai lavori: Tadej Pogacar fa la voce grossa nel 2024, come ben evidenziato dal ranking Uci finale, ma ciò non basta a mettere tutti d'accordo. Per Victor Campenaerts lo sloveno è un fuoriclasse straordinario e ancora in crescita reo però di aver reso il Ciclismo più noioso, parole mosse forse anche dal prossimo futuro alla Visma-Lease a Bike da gregario di Jonas Vingegaard, mentre Wout Poels, tra il serio e faceto, ha affermato di aver pensato di smettere dopo aver visto l'exploit clamoroso al Giro di Lombardia 2024: poi c'è lui, Pogacar, che guarda tutti dall'alto proprio nel periodo dell'anno in cui tutti lo 'corteggiano' per averlo al via delle proprie corse l'anno prossimo. Sport.quotidiano.net - Ciclismo, il ranking finale Uci: domina Pogacar Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ottobre 2024 – Un dominio netto e perentorio che divide tutti, tra appassionati e addetti ai lavori: Tadejfa la voce grossa nel 2024, come ben evidenziato dalUci, ma ciò non basta a mettere tutti d'accordo. Per Victor Campenaerts lo sloveno è un fuoriclasse straordinario e ancora in crescita reo però di aver reso ilpiù noioso, parole mosse forse anche dal prossimo futuro alla Visma-Lease a Bike da gregario di Jonas Vingegaard, mentre Wout Poels, tra il serio e faceto, ha affermato di aver pensato di smettere dopo aver visto l'exploit clamoroso al Giro di Lombardia 2024: poi c'è lui,, che guarda tutti dall'alto proprio nel periodo dell'anno in cui tutti lo 'corteggiano' per averlo al via delle proprie corse l'anno prossimo.

