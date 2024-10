Quotidiano.net - Apicoltura, Italia sesta in Europa per numero di alveari

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ottobre 2024 – Quanto siano importanti le api, e quanto conti il loro stato di salute per capire quello in generale della natura, è cosa ormai acclarata. Il ruolo non solo delle api ma anche degli altri impollinatori, in termini di mantenimento della biodiversità e di salubrità alimentare è da tempo riconosciuto, non solo dal mondo scientifico, ma anche dall’opinione pubblica, che fra l’altro apprezza sempre di più il miele, alimento gustoso e salutare. Ma i problemi causati dall’uso a volte indiscriminato di pesticidi, la domanda sempre alta e gli sconvolgimenti climatici stanno creando non pochi problemi a soddisfare la domanda interna.