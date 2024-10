Anche nel tennis il Var comincia a sbagliare troppo: è come la Brexit, acuisce le divisioni (The Athletic) (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il tennis ha bisogno della Var. Peccato che la Var sia un gran casino. Lo scrive The Athletic analizzando questa stramba discrepanza tra bisogno del progresso tecnologico nello sport, e i suoi problemi forse irrisolvibili. “Dall’introduzione del Video Assistant Refereesnella massima serie del calcio inglese cinque anni fa, non c’è stato nessun argomento così dibattuto nello sport. È diventato l’equivalente calcistico della Brexit, acuendo le divisioni e diventando il punto di riferimento per quasi ogni punto di contesa”. “Il tennis, al contrario, è stato lento nell’utilizzare la revisione video, ma il suo fantasma ha perseguitato lo sport negli ultimi mesi”. Gli errori di “occhio di falco”, stanno cominciando a diventare troppi. E gli arbitri alzano le mani: non possono farci praticamente niente. Ilnapolista.it - Anche nel tennis il Var comincia a sbagliare troppo: è come la Brexit, acuisce le divisioni (The Athletic) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilha bisogno della Var. Peccato che la Var sia un gran casino. Lo scrive Theanalizzando questa stramba discrepanza tra bisogno del progresso tecnologico nello sport, e i suoi problemi forse irrisolvibili. “Dall’introduzione del Video Assistant Refereesnella massima serie del calcio inglese cinque anni fa, non c’è stato nessun argomento così dibattuto nello sport. È diventato l’equivalente calcistico della, acuendo lee diventando il punto di riferimento per quasi ogni punto di contesa”. “Il, al contrario, è stato lento nell’utilizzare la revisione video, ma il suo fantasma ha perseguitato lo sport negli ultimi mesi”. Gli errori di “occhio di falco”, stannondo a diventare troppi. E gli arbitri alzano le mani: non possono farci praticamente niente.

