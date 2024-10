Alessandro Gassmann “cattivo e ferito” sul red carpet della Festa del Cinema di Roma (Di giovedì 24 ottobre 2024) Alessandro Gassmann onora il Red carpet del Festival del Cinema di Roma L’ottavo giorno del Festival del Cinema di Roma è stato caratterizzato dalla presenza dell’acclamato attore , che ha presentato il suo ultimo film, “Mani nude”, durante una serata piovosa. Il film ha attirato molta attenzione, evidenziando la continua evoluzione di Gassmann come attore versatile. Una narrazione avvincente di lotta e sopravvivenza In “Mani nude”, diretto da Mauro Mancini, Gassmann assume il ruolo impegnativo di Minuto, un carceriere che addestra giovani ragazzi a combattere clandestinamente. Questi ragazzi vengono rapiti e costretti a battaglie pericolose e mortali, portando alla luce questioni di violenza, sfruttamento e fragilità della vita umana. L’intenso argomento del film mira a provocare riflessioni e discussioni sugli angoli oscuri della società. Leggi tutta la notizia su Pettegolezzicelebrita.com (Di giovedì 24 ottobre 2024)onora il Reddel Festival deldiL’ottavo giorno del Festival deldiè stato caratterizzato dalla presenza dell’acclamato attore , che ha presentato il suo ultimo film, “Mani nude”, durante una serata piovosa. Il film ha attirato molta attenzione, evidenziando la continua evoluzione dicome attore versatile. Una narrazione avvincente di lotta e sopravvivenza In “Mani nude”, diretto da Mauro Mancini,assume il ruolo impegnativo di Minuto, un carceriere che addestra giovani ragazzi a combattere clandestinamente. Questi ragazzi vengono rapiti e costretti a battaglie pericolose e mortali, portando alla luce questioni di violenza, sfruttamento e fragilitàvita umana. L’intenso argomento del film mira a provocare riflessioni e discussioni sugli angoli oscurisocietà.

Alessandro Gassmann «cattivo e ferito» sul red carpet della Festa del cinema di Roma - L'attore in Mani Nude interpreta un allenatore senza pietà («le persone ferite sono le più pericolose»), e all'Auditorium arriva con la moglie Sabrina Knaflitz. Poco prima era stato il momento di Elisabetta Sgarbi. (Vanityfair.it)

VIDEO | Festa del Cinema di Roma - Alessandro Gassmann e Francesco Gheghi si prendono il red carpet - In "Mani Nude", film diretto da Mauro Mancini, Alessandro Gassman e Francesco Gheghi riescono a mostrare. . . Una lunga preparazione atletica per prendere la massa muscolare necessaria. . Il lavoro per entrare dentro un personaggio duro e cattivo, ma anche in grado di scoprire il proprio lato tenero. (Romatoday.it)

Festa Cinema - Gassmann “La violenza circonda la società dei ragazzi” - Mani nude è stata l’esperienza più tosta della mia vita”. ROMA (ITALPRESS) – “Viviamo in un mondo violento. Così l’attore Alessandro Gassmann, oggi alla Festa del cinema di Roma, durante la conferenza stampa del film “Mani nude” di Mauro Mancini, musiche originali di Dardust, in cui interpreta un violento carceriere che fa parte di una banda criminale che costringe ragazzi a spietati combattimenti clandestini. (Unlimitednews.it)