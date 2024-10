Tom Hardy risponde ironicamente sulla sua presenza come Venom in Spider-Man 4 (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tom Hardy risponde ironicamente sulla sua presenza come Venom in Spider-Man 4 Dal momento in cui Knull, Dio dei simbionti, è stato rivelato nel trailer di Venom: The Last Dance, che vedrà Tom Hardy protagonista, si sono cominciate a fare supposizioni su cosa questo significhi per Spider-Man 4. La voce più diffusa è che Tom Hardy riprenderà il suo ruolo di Eddie Brock per un team-up con Peter di Tom Holland che li vedrà combattere contro il Re in Nero. È una possibilità entusiasmante e, per molti fan, un incontro atteso da tempo. A Hardy è stato chiesto più volte di un potenziale scontro con Spider-Man nel corso della promozione per il terzo capitolo di Venom. E ora sembra finalmente aver dato una risposta “definitiva”: “Non lo vedo (Venom) nel prossimo film di Spider-Man perché avrei la sceneggiatura e non ce l’ho”, ha detto l’attore con un sorriso. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tomsuain-Man 4 Dal momento in cui Knull, Dio dei simbionti, è stato rivelato nel trailer di: The Last Dance, che vedrà Tomprotagonista, si sono cominciate a fare supposizioni su cosa questo significhi per-Man 4. La voce più diffusa è che Tomriprenderà il suo ruolo di Eddie Brock per un team-up con Peter di Tom Holland che li vedrà combattere contro il Re in Nero. È una possibilità entusiasmante e, per molti fan, un incontro atteso da tempo. Aè stato chiesto più volte di un potenziale scontro con-Man nel corso della promozione per il terzo capitolo di. E ora sembra finalmente aver dato una risposta “definitiva”: “Non lo vedo () nel prossimo film di-Man perché avrei la sceneggiatura e non ce l’ho”, ha detto l’attore con un sorriso.

