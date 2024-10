Zon.it - Salerno, sequestri e interdizioni per reati finanziari e fallimentari

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) In data odierna, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, nell’ambito di un’indagine di polizia giudiziaria in materia dicoordinata da questo Ufficio, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale e reale. Le autorità hanno disposto il divieto per un imprenditore di esercitare attività d’impresa per un anno, al quale vengono contestati idi autoriciclaggio, di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, oltre che la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Inoltre, è stato effettuato un sequestro preventivo di fondi bancari e titoli per un valore di circa 340.000 euro.