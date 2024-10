Reati denunciati in calo ma fondamentale rafforzare i controlli: focus sicurezza a Castel San Giovanni (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la sicurezza Pubblica diventa itinerante e su richiesta dell’amministrazione counale si è svolto per la prima volta a CastelsanGiovanni. La riunione, presieduta dal prefetto Paolo Ponta, ha consentito di approfondire le problematiche derivanti dalla Ilpiacenza.it - Reati denunciati in calo ma fondamentale rafforzare i controlli: focus sicurezza a Castel San Giovanni Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Comitato Provinciale per l'Ordine e laPubblica diventa itinerante e su richiesta dell’amministrazione counale si è svolto per la prima volta asan. La riunione, presieduta dal prefetto Paolo Ponta, ha consentito di approfondire le problematiche derivanti dalla

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Catania. Nascondeva la pistola sotto il sedile dell’auto, 22enne arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile - I militari del Nucleo Radiomobile di Catania, costantemente impegnati nelle attività di prevenzione e repressione dei reati, nonché nel garantire un rapido intervento a tutela della sicurezza pubblica ... (libertasicilia.it)

IVREA - L'organico della polizia è carente: «Servono più agenti in servizio» - Lo sostiene il sindacato Siap (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) che domani sarà ad Ivrea in concomitanza alla riunione itinerante del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ... (quotidianocanavese.it)

Il comitato per la sicurezza per la prima volta esce dalla Prefettura, incontro a Castelsangiovanni - ma sottolineando al contempo che il rafforzamento del controllo del territorio è fondamentale per la prevenzione dei reati e per migliorare la percezione della sicurezza da parte dei cittadini. A tale ... (piacenzasera.it)