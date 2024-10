Perseguita e minaccia l'ex moglie dopo la rottura: condannato (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Due anni e quattro mesi di reclusione. E' stata questa la decisione del giudice monocratico Raffaele Ferraro del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di N.V., 38enne di San Nicola la Strada, finito sotto processo per atti persecutori e minacce nei confronti dell'ex moglie.Il Casertanews.it - Perseguita e minaccia l'ex moglie dopo la rottura: condannato Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Due anni e quattro mesi di reclusione. E' stata questa la decisione del giudice monocratico Raffaele Ferraro del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di N.V., 38enne di San Nicola la Strada, finito sotto processo per atti persecutori e minacce nei confronti dell'ex.Il

